Раніше повідомлялось, що РФ зайшла в глухий кут у розробці літака "Байкал".

Представлені фотографії другого дослідного льотного зразка ЛМС-901 "Байкал" розробки АТ "Уральський завод цивільної авіації" (УЗЦА). Літак здійснив перший політ ще у 2024 році, але досі залишається непофарбованим.

За словами росіян, випробування обох побудованих льотних зразків літака вирішили призупинити. Їх передали на доопрацювання. Передбачається, що літаки отримають російський двигун ВК-800СМ і повітряний гвинт АВ-901 нового типу.

Нагадаємо, ЛМС-901 "Байкал" є нереалізованим (станом на травень 2025 року) проєктом російського легкого багатоцільового турбогвинтового літака, який призначається для заміни застарілого радянського Ан-2 на прізвисько "Кукурудзник".

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"Гладко було на папері" - труднощі літака "Байкал"

Літак здійснив перший політ у 2022 році. Запуск серійного виробництва ЛМС-901 планували розпочати у 2024 році, втім, цього не сталось.

Одна з проблем літака - висока вартість. Ціна одиниці на 2022 рік, за різними даними, була запланована на рівні від 120 до 200 млн рублів, тоді як на 2024 рік вона зросла до 455 млн рублів (більше 5,5 млн доларів).

У травні цього року The Moscow Times повідомив, що росіяни закривають проєкт зі створення літака "Байкал". Проте пізніше в РФ заявили, що проєкт все ж таки планують реалізувати.

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