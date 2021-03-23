Дотримання карантинних вимог мають контролювати поліцейські і муніципальна варта.

Відсьогодні в Києві встановлено карантинні обмеження "червоної зони". Зокрема, громадський транспорт має рухатися з наповненістю не більше 50% місць.

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Як повідомляє «Страна", на практиці цих вимог в транспорті майже ніхто не дотримується. Журналісти понад 15 хвилин спостерігали за зупинкою біля станції метро «Житомирська». Вони зняли, як більшість маршрутних таксі їдуть переповненими, зі стоячими пасажирами.

Зазначається, що люди сідають в салон в масках. Але площа салону автобусів не перевищує і десятка квадратних метрів. При цьому туди можуть зайти 30-40 осіб.

Дотримання карантинних вимог повинні контролювати поліцейські і муніципальна варта. На зупинці у "Житомирській" їх не було.

Локдаун в Києві

Місто Київ та Одеська область, починаючи відсьогодні, 23 березня, знаходяться в "червоній" зоні карантину.

"Червона" зона передбачає низку обмежень на території, яка підпадає під її дію.

Напередодні Кабмін дозволив місцевій владі встановлювати обмеження на роботу транспорту в "червоних" регіонах. У Києві вже вирішили, що транспорт зупиняти не будуть, проте він працюватиме з низкою обмежень.

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Автор: Дмитро Захаров