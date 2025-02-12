До війни 2021 року авіакомпанія займала 3-тє місце на українському ринку.

Лоукостер Wizz Air, який нещодавно запустив із Бухареста нові рейси на Канари, має намір відновити польоти в Україну незабаром після оголошення про припинення вогню. Компанія поверне близько 30 маршрутів протягом шести тижнів.

"У нас є твердий план щодо відновлення польотів в Україну, я думаю, що це може статися в будь-який момент", - розповів головний виконавчий директор компанії Йожеф Вараді в коментарі агентству Reuters. "Щойно буде оголошено про припинення вогню, тоді ми розглянемо можливість перезапуску".

За його словами, за оцінками Агентства авіаційної безпеки Європейського союзу, для безпечного відновлення повітряного простору України знадобиться від шести до восьми тижнів, і Wizz Air готується.

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Водночас він зазначив, що протягом шести місяців після закінчення війни лоукостер відновить роботу баз у Києві та Львові.

До війни 2021 року авіакомпанія посідала 3-тє місце на українському ринку з часткою 10,1%.

Генеральний директор авіакомпанії Майкл О'Лірі заявив, що найбільший лоукостер Європи розробляє план із відновлення польотів в Україну. Літаки авіаперевізника знову почнуть літати в українські міста протягом двох місяців після офіційного завершення війни.

Ryanair планує відкрити 24 маршрути до та з Києва і Львова.

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