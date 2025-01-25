Також угорський лоукостер додав два нових напрямки з румунської столиці до Німеччини.

Угорський лоукостер Wizz Air оголосив про запуск ще трьох нових маршрутів зі столиці Румунії Бухаресту.

Як повідомляється на сторінці перевізника в Instagram, нові рейси літатимуть з Бухаресту за такими напрямками:

Гран-Канарія (Канарські острови, Іспанія) – з червня 2025 року двічі на тиждень

Фрідріхсгафен (Німеччина) – з серпня 2025 року тричі на тиждень

Франкфурт-Хан (Німеччина) – з серпня 2025 року тричі на тиждень

Зауважимо, наразі Wizz Air також літає з Бухаресту ще до одного Канарського острова Тенеріфе та ще десяти міст Іспанії.

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В Німеччині лоукостер літає до семи аеропортів, окрім щойно оголошених.

Також з румунської столиці на крилах Wizz Air можна потрапити до міст Австрії, Бельгії, Великої Британії, Греції, Данії, Ізраїля, Італії, Кіпру, Мальти, Марокко, Молдови, Нідерландів, Норвегії, ОАЕ, Польщі, Португалії, Саудівської Аравії, Туреччини, Угорщини, Франції, Швейцарії та Швеції.

Як раніше повідомляв УНІАН, раніше Wizz Air запустив рейси одразу до шести міст Європи з румунського Сібіу.

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