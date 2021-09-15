Мінекономіки підняло граничну ціну на бензин та дизпаливо

З урахуванням граничної торгової націнки вартість бензину не повинна перевищувати 31,61 грн за літр, дизпалива – 29,32 грн за літр.

Міністерство економіки України підвищило граничну вартість бензинів на 67 копійок - до 26,61 грн за літр. Про це повідомляється на сайті міністерства. Читайте такожАЗС підвищили ціни на бензин та дизель Разом з тим, вартість дизельного палива збільшилася на 63 копійки - до 22,32 грн за літр. З урахуванням граничної торгової націнки вартість бензину не повинна перевищувати 31,61 грн за літр, дизпалива – 29,32 грн за літр. Держрегулювання цін: 14 травня 2021 року Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою до закінчення карантину ввів державне регулювання цін на бензин і дизельне паливо.

Згідно з документом, встановлено рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива не вище 7 грн за літр і бензину – не вище 5 грн за літр.

Здійснювати розрахунки зобов'язали "Нафтогаз України", який повинен їх надавати Міністерству економіки не пізніше 3 числа кожного місяця. Середні ціни на бензин і дизпаливо мають бути оприлюднені до 5 числа кожного місяця.

6 вересня 2021 року Міністерство економіки України підвищило граничну вартість бензинів на 41 копійку - до 25,94 грн за літр. Автор: Ігор Орел

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