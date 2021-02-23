Раніше планувалося, що об'єкт здадуть в 2022 році.

Голова Державного агентства автомобільних доріг України Олександр Кубраков сподівається, що вже цього року буде завершено будівництво мосту в Запоріжжі.

Читайте такожВ "Укрзалізниці" хочуть відремонтувати цього року понад 80 мостівПро це він заявив під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Інфраструктура" в Києві.

"У нас є амбіція все-таки цього року завершити будівництво цього моста. Взагалі контракт на чотири роки підписаний. Є внутрішня домовленість з підрядником, є попередній план завершити в березні 2022 року, але спробуємо завершити весь об'єкт цього року", - сказав він.

Також він додав, що вже цього року планується розпочати будівництво мосту в Кременчуці.

Що цьому передувало

З березня минулого року в Україні триває проект "Велике будівництво", в рамках якого серед іншого ремонтуються і будуються дороги по всій країні.

3 березня 2020 року "Укравтодор" підписав договір з переможцем тендеру, турецькою компанією Onur, яка добудовуватиме міст через Дніпро в Запоріжжі майже за 12 мільярдів гривень.

Згідно з проектом, довжина магістралі-9100 м, яка складається з шести транспортних розв'язок, що включають 27 штучних споруд, у тому числі два позакласних мости з окремими спорудами під кожен напрямок руху.

Проект будівництва мостових переходів через Дніпро в Запоріжжі був затверджений Держкомітетом будівництва та архітектури у 2002 році.

Будівництво двох мостів, які мали з'єднати лівобережну частину Запоріжжя з островом Хортиця і Хортицю з Правобережною частиною міста, планувалося здійснити до 2010 року.

Однак чиновники та підрядники (яких неодноразово змінювали) заявляли про проблеми з фінансуванням, через що терміни завершення робіт зміщувалися, а вартість зростала.

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Автор: Дмитро Шварц