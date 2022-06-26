Про втрати серед місцевого населення інформація не надходила.

Сьогодні, 26 червня, Чернігівська область знову піддалася обстрілам з території Російської Федерації.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ" у Facebook.

"Близько 5 години ранку у районі населеного пункту Гірськ було зафіксовано 8 вибухів (виходів) та 8 вибухів (приходів) зі ствольної артилерії. Приблизно в той же час було чути 10 вибухів (приходів) в одному з населених пунктів Новгород-Сіверського району", - йдеться у повідомленні.

Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення інформація не надходила. Зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці прогриміли вибухи у Києві. Ворожі ракети поцілили у будинок, під завалами опинилися люди. Рятувальники дістали з-під завалів маленьку дівчину, а її матір застрягла під плитами.

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