Біля пункту пропуску "Грушів" в черзі стоять 10 автомобілів, у "Шегині" - 150, біля пункту пропуску "Краковець" - 100 автомобілів.

На кордоні України з Польщею в чергах стоять 260 автомобілів.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Читайте такожНа українсько-польському кордоні збираються кілометрові черги з автомобілів

Біля пункту пропуску "Грушів" в черзі стоять 10 автомобілів, у "Шегині" - 150, біля пункту пропуску "Краковець" - 100 автомобілів.

Крім того, на кордоні з Угорщиною в пункті пропуску "Тіса" в черзі стоять 50 автомобілів.

Черги автомобілів на кордоні

8 квітня 2021 року на українсько-польському кордоні утворилися черги з автомобілів. На трьох пунктах пропуску застрягли 240 транспортних засобів. На КПП "Рава-Руська" зібралося 30 автомобілів, в "Шегинях" - 110, в пункті "Краковець" - 100.

Польща та обов'язковий карантин

Польща з 30 березня 2021 року ввела обов'язковий карантин для осіб, які прибувають з Шенгенської зони. Наявність негативного результату тесту на коронавірус, зробленого в Україні, звільняє наших громадян від карантину. Звільнення від карантину також можливе в разі отримання негативного результату тесту, зробленого в Польщі.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олена Коваленко