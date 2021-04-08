На трьох КПП зібралося 240 машин.

Сьогодні вранці, 8 квітня, на українсько-польському кордоні утворилися черги з автомобілів.

Про це повідомило Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України на своїй сторінці в Facebook.

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Зазначається, що на трьох пунктах пропуску застрягли 240 транспортних засобів. На КПП "Рава-Руська" зібралося 30 автомобілів, в "Шегинях" - 110, в "Краковці" - 100.

Крім того, затор з 15 автомобілів утворився в пункті пропуску "Тиса" на кордоні України з Угорщиною.

На кордонах з Білоруссю і Словаччиною ситуація стабільна, повідомляють прикордонники.

Польща та обов'язковий карантин

Польща від 30 березня ввела обов'язковий карантин для осіб, які прибувають через Шенгенську зону. Наявність негативного результату тесту на коронавірус, зробленого в Україні, звільняє наших громадян від карантину. Звільнення від карантину також можливе в разі отримання негативного результату тесту, зробленого в Польщі.

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Автор: Олена Коваленко