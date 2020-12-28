Раніше Лапай працював у диспетчерській Одеського порту.

Начальником адміністрації Одеського морського порту призначено Максима Лапая.

Як повідомили в прес-службі державного підприємства "Адміністрація морських портів України", 28 грудня в.о. голови АМПУ Олександр Голодницький представив колективу Одеської філії АМПУ (Одеського порту) нового керівника.

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Голодницький також відзначив особисту заслугу в досягненнях порту колишнього начальника адміністрації Руслана Сахаутдінова.

"Сподіваюся, що з приходом нового керівника буде підхоплена естафета модернізації виробничої інфраструктури та впровадження інновацій і колектив не знизить темп поступального руху вперед. Для цього є всі підстави. Максим Лапай є вихідцем з Одеського порту", - сказав Голодницький.

Зокрема, в Одеському порту Лапай працював у головній диспетчерській. Пізніше працював у Департаменті організаційної роботи портів центрального апарату, також був заступником начальника адміністрації порту "Чорноморськ".

Одеський морський торговельний порт

Одеський морський торговий порт - один з найбільших портів Чорноморсько-Азовського басейну, розташований в північно-західній частині Чорного моря на перетині історично сформованих торгових шляхів сходу і заходу. Порт приймає великі круїзні пасажирські судна довжиною до 300 м, осадкою до 11,5 м.технічні можливості порту дозволяють обробляти понад 18 млн тонн сухих і 25 млн тонн наливних вантажів на рік.

Кадрові перестановки в порту

9 жовтня 2019 року Міністр інфраструктури Владислав Криклій звільнив начальника Одеської філії держпідприємства "Адміністрація морських портів України" Ігоря Ткачука.

16 жовтня 2019 року Кабінет Міністрів України призначив виконуючим обов'язки директора Одеського морського торгового порту Олексія Мясковського, який раніше обіймав посаду начальника юридичної служби порту.

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Автор: Лариса Козова