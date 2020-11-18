Перше місце у вересні з результатом 2,25 млн пасажирів посіла Анталья (однак це на 53,5% менше, ніж у вересні 2019 року).

Пандемія коронавірусу змінила авіаційний ринок, в результаті чого за підсумками вересня в ТОП-10 найбільших повітряних хабів Європи потрапили відразу чотири російські аеропорти і три турецьких.

Читайте такожУ Берліні з сьомої спроби відкрили новий аеропорт (фоторепортаж, відео)За даними Airports Council International Europe, перше місце у вересні з результатом 2,25 млн пасажирів посіла Анталья (однак це на 53,5% менше, ніж у вересні 2019 року), повідомляє avianews.com.

На другій сходинці опинився московський аеропорт Шереметьєво, на третій — московський аеропорт Домодєдово.

Новий аеропорт Стамбула зайняв тільки четверте місце. На п'ятій сходинці за підсумками вересня знаходиться інший Стамбульський аеропорт - ім. Сабіхи Гекчен.

Шосте місце зайняв московський аеропорт Внуково, сьоме — Аеропорт Санкт-Петербурга Пулково.

Найбільші аеропорти Європи- паризький Шарль-де-Голль, амстердамський Схіпхол і лондонський Хітроу, які за підсумками 2019 року очолили топ-10, в цьому році зайняли тільки восьме, дев'яте і десяте місця відповідно.

Примітно, що базові аеропорти Lufthansa Франкфурт і Мюнхен уього разу не змогли потрапити в десятку найбільших.

У Airports Council International Europe зазначають, що турецькі та російські аеропорти змогли отримати хороші результати завдяки сильному внутрішньому ринку.

Наприклад, аеропорт Домодєдово повідомив, що у вересні він обслужив 2,1 млн пасажирів, з яких 1,8 млн осіб скористалися внутрішніми рейсами. Незважаючи на кризу, внутрішній пасажиропотік зріс на 15,6%.

Турецькі аеропорти Анталья і Сабіхи Гекчен географічно розташовані в Азії, проте включаються в статистику європейського підрозділу Airports Council International.

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Автор: УНІАН