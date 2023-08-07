Один українець може замовити й отримати один номерний знак, зазначили у МВС.

З понеділка, 7 серпня, в Україні можна забронювати номерний знак на автомобіль онлайн - через "Електронний кабінет водія".

Про відповідну нову державну онлайн-послугу повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. "Відсьогодні запрацювала нова сервісна послуга, яка дозволяє громадянам обирати і бронювати бажаний номерний знак для авто. Замовити послугу можливо за типом транспортного засобу", - поділився він.

При цьому Клименко зауважив, що на один транспортний засіб громадянин може замовити і отримати один номерний знак.

Відео дня

Скористатися такою послугою можна через "Електронний кабінет" водія: https://e-driver.mvs.gov.ua/login. Бронювання діє протягом 10 календарних днів. Після завершення цього терміну замовлення скасовується автоматично.

Міністр зауважив, що послуга запроваджена у рамках реформування державних сервісів. "І це ще один крок до реалізації онлайн-послуги перереєстрації транспортних засобів у майбутньому", - зазначив Клименко.

Цікаві новини України - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, з 23 березня в "Електронному кабінеті водія" було відновлено послугу замовлення індивідуальних номерних знаків.

Автовласники можуть замовити індивідуальний номерний знак онлайн і потім отримати його двома способами - це самовивіз або доставка у відділення "Нової пошти".

Вартість послуги виготовлення індивідуальних номерних знаків: 300 грн - три символи (мінімальне замовлення); 90 грн - кожний наступний (до восьми символів); 466,44 грн - вартість спецпродукції (номерних знаків для авто); 266,58 грн - вартість спецпродукції (номерних знаків для мотоцикла).

Як відомо, для водіїв онлайн через застосунок "Дія" доступними є, зокрема, оплата штрафів за порушення ПДР, виписаних за допомогою камер автоматичної відеофіксації порушень, й оплата за паркування на майданчиках "Київтранспарксервісу".

Вас також можуть зацікавити новини: