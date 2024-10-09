Нова система перевірок на кордонах ЄС стосуватиметься лише процедур перетину кордону.

В "Укрзалізниці" розповіли, що впровадження нової системи Entry/Exit Scheme (EES) для прикордонного контролю ЄС не вплине на процес купівлі квитків на поїзди. Про це в коментарі УНІАН повідомила прес-служба компанії.

"Стосовно питання зміни перевізного процесу при впровадженні системи Entry/Exit Scheme (EES) варто зазначити, що впливу на процес купівлі квитків на поїзди формування АТ "Укрзалізниця" не передбачається, адже впровадження вказаної системи має вплив безпосередньо на процедуру перетину державного кордону", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, впровадження такої системи має на меті посилення безпеки на кордонах ЄС та передбачає скасування "ручних" перевірок паспортів й прискорення процесу електронних перевірок.

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Зазначається, що фахівці "Укрзалізниці" наразі детально вивчають усі можливі фактори змін для пасажирів при впровадженні вказаної системи а також оцінюють можливий вплив впровадження системи ETIAS та методів оплати планованого збору.

"На думку фахівців АТ "Укрзалізниця" впровадження вказаного збору в розмірі EUR7 не матиме серйозного впливу чи обмежень пасажиропотоку між Україною та країнами Європи", - додали в УЗ.

Нові правила перетину кордону ЄС - головні новини

З 10 листопада на кордонах ЄС запрацює нова ІТ-система прикордонного контролю - Entry/Exit Scheme (EES). Тепер замість штампів у паспорті буде сканування обличчя та відбитків пальців.

Нардеп та голова підкомітету ВРУ, який відповідає за питання регіонального та транскордонного співробітництва з країнами ЄС, Олена Вінтоняк розповіла УНІАН, що нова система EES замінить діючу систему ручного проставлення штампів у паспортах, яка займає багато часу, та не надає достовірних даних про перетин кордону.

З наступного року ЄС також введе нову Європейську систему інформації та авторизації подорожей ETIAS. Подача заявки на отримання дозволу на подорож ETIAS не буде безкоштовною і обійдеться у 7 євро.

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