Heller Tools експортував обладнання організаціям, створеним для обходу санкцій.

Компанії, пов'язані з російським шпигунським угрупованням "Сернія", відновили закупівлі обладнання у німецького виробника інструментів. Heller Tools продала дрилі та інші інструменти на загальну суму 1,2 мільйона доларів.

Видання Financial Times пише, що за даними Міністерства юстиції США, мережа "Сернія" створена під керівництвом спецслужб Росії для обходу санкцій і отримання обладнання для оборонної промисловості РФ.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну до червня 2023 року Heller задекларував продажі на суму 860 000 доларів московській компанії під назвою "Торговий дім Treydtuls", пов'язаній із мережею "Сернія".

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Експорт Heller в Treydtuls припинився в червні 2023 року, але до вересня Heller почала продавати товари іншій російській Tireks. Ця компанія, яка купила у Heller товари ще на 300 000 доларів, заснована в червні колишнім акціонером і співробітником "Трейдтулс" Артемом Клименком.

Будівельні інструменти, що продаються компанією Heller, як-от пили і свердла для обробки сталі або кам'яної кладки, не були включені до списків експортного контролю ЄС до грудня 2023 року. Пізніше їх все таки внесли до списків, тому що вони могли "сприяти, зокрема, зміцненню російського промислового потенціалу".

Журналісти вже розкрили зв'язки Treydtuls із російською компанією Robin Trade, яку американські слідчі назвали прикриттям для компанії "Сернія Інжиніринг". І Robin Trade, і Treydtuls належали бізнесмену Олексію Зібірову.

Serniya Engineering і Robin Trade потрапили під санкції ЄС 2022 року. Серед клієнтів мережі "Сернія" - міністерство оборони, державний оборонний конгломерат "Ростех" і державний гігант атомної енергетики "Росатом". Трейдтулс і Тірекс не були включені до списку.

Повідомляють, що Клименко змінив Зібірова на посаді генерального директора однієї з російських імпортних компаній незабаром після введення санкцій проти Robin Trade 2022 року. Інша компанія, Finch Impex, відтоді імпортувала товарів на суму 2,2 мільйона доларів, переважно з Тайваню і Китаю. Йдеться про деталі для осцилографів і аналізаторів спектра, які перебувають у "високопріоритетному" списку контрольованих експортних товарів.

2022 року Мін'юст США висунув обвинувачення п'ятьом особам, пов'язаним із компанією "Сернія", у змові з метою придбання технологій військового та подвійного призначення для оборонних компаній РФ. Серед них був Вадим Конощенок, якого затримали естонські прикордонники з "35 різними типами напівпровідників... а також тисячами американських куль калібру 6,5 мм, які використовуються у військових снайперських гвинтівках".

Санкції проти РФ - останні новини

Фірма, яка пов'язана з Німеччиною, допомагає РФ обходити санкції. Компанія HT Rus пропонує клієнтам з Росії так званий "паралельний імпорт", тобто доставку товарів через треті країни, як-от Туреччина або ОАЕ.

Крім того, в Японії вперше заарештували росіянина, який обходив санкції на суму понад 250 тисяч доларів.

Пізніше стало відомо, що громадянин Німеччини з німецько-російським громадянством отримав вирок у вигляді позбавлення волі на шість років і дев'ять місяців за продаж електроніки компаніям РФ для військового використання.

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