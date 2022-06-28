Група народних депутатів пропонують повернути нульове розмитнення автомобілів в Україні, але лише для двох категорій населення.
Один з авторів законопроекту, народний депутат від "Слуги народу" Ігор Фріс, розказав про подробиці ініціативи.
За його словами, депутати пропонують внести зміни до Податкового та Митного кодексів і дозволити розмитнювати один легковий автомобіль без сплати митних платежів (мито, акциз, ПДВ) та зборів в пенсійний фонд наступним категоріям населення:
- учасників бойових дій,
- цивільних, яким авто знищено внаслідок війни.
"Завезений таким чином автомобіль не можна буде продати чи передати по довіреності протягом трьох років. Проект щойно поданий на електронну реєстрацію", - написав Фріс.
Нульове розмитнення в Україні: що відомо
Як писав УНІАН, на початку квітня Верховна Рада звільнила від митних платежів усі транспортні засоби, що ввозяться до країни. Це стосується ПДВ, акцизу, ввізного мита.
Мети було дві - аби волонтери могли дешево завозити машини для військових, а також аби громадяни, що масово втрачають автівки за час повномасштабної, могли дешевше пригнати машину для себе.
Львівська митниця з початку дії такого режиму оформила понад 40 тисяч автомобілів. Загалом по Україні було оформлено близько 160 тисяч автіков.
Проте з 1 липня Рада повертає мита та оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто.
У пояснювальній до законопроекту йшлося, що в період звільнення від оподаткування імпорту ввезено понад 119 тисяч автомобілів, непоодинокі випадки преміумкласу. В результаті держбюджет зазнав збитків у розмірі 13 мільярдів гривень.Також зазначалося, що, за даними митної статистики, в середньому щомісячні втрати доходів бюджету становили близько 3 млрд грн ПДВ та ввізного мита.