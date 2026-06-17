Паливна криза охопила аеропорти Росії: рейси масово затримують, пасажири панікують

Українські дрони спричинили дефіцит палива та скасували росіянам відпустки – або продовжили їх позапланово.

Паливна криза в Російській Федерації загострюється. Аеропорти запровадили обмеження на заправку літаків, сотні рейсів затримують як на приліт, так і на виліт, а пасажири ночують в обнімку з валізами, пише ТСН з посиланням на російські пабліки.

Літакам бракує пального, вони не долітають до Москви і змушені йти на екстрену посадку, розповідає авіапасажирка. Вона показує крихітну залу очікування, битком забиту росіянами.

"Нас екстрено приземлили в Ярославлі, ми знаходимося тут 4,5 години. Нас вигнали з зони очікування, бо туди прибув іноземний рейс – росіянам там місця не знайшлося. Нам не дають воду, нам не дають їжу. Ввімкнули пожежну учбову тривогу і попросили всіх залишити приміщення", – скаржиться туристка.

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При цьому в аеропорту Сочі пасажири чекають на виліт до Новосибірська уже кілька діб – з 15 червня. Рейс переносили чотири рази. Росіян спочатку нібито направили до готелю, але там їм відмовили в розміщенні. За дві доби туристи отримали кілька ваучерів на харчування – проте заклади, які їх приймають, відмовилися їх годувати через брак продуктів. Загалом на приліт та виліт в Сочі затримуються понад 100 рейсів, ще кілька скасовані.

Паливна криза в Росії – останні новини

Дефіцит пального в РФ посилюється з кожним днем: обмеження на продаж палива для автівок запроваджені вже у 53 регіонах країни. На деяких АЗС заборонили каністри, бензин наливають тільки до повного баку. Аналітики прогнозують стрибок інфляції через брак пального.

Паливна криза в Росії загрожує зірвати збирання врожаю – найгірша ситуація з дизелем саме в регіонах, де зосереджені основні посівні площі зернових культур.

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