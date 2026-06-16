Параліч сільського господарства: паливна криза в РФ загрожує зірвати збирання врожаю

Найгірше з паливом на півдні країни, де зосереджені основні посіви.

Росії загрожує дефіцит дизельного пального перед початком збору врожаю. Брак пального вже охопив близько 25 суб’єктів федерації, причому найгірша ситуація саме на півдні, де зосереджені основні посівні площі зернових культур, повідомляє UkrAgroConsult.

Російські аграрії фіксують серйозні проблеми із закупівлею дизелю. Подекуди гуртові ціни на нього зросли майже вдвічі. При цьому постачальники не гарантують ані обсягів, ані своєчасного відвантаження, що створює ризики для проведення жнив. Збір врожаю в Росії стартує вже в липні.

На сході РФ також з’являються повідомлення про нестачу дизелю, тож паливна криза поширюється на дедалі більшу частину країни. Так, в Іркутській області місцеві фермери заявляють про загрозу фактичного паралічу сільського господарства через відсутність пального.

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Аналітики попереджають, що пік попиту на пальне ще попереду, а отже ризики для аграрного сектору можуть посилюватися. Брак дизелю веде до затримок зі збиранням врожаю, логістичних збоїв та зростання виробничих витрат аграріїв. Якщо збір врожаю затягнеться, то частина зерна може втратити якість – а з нею і ринкову вартість.

Дефіцит пального в країні-агресорці викликаний "санкціями" українських дронів щодо місцевої нафтопереробної галузі. Так, Україна зупинила більше третини російських потужностей нафтопереробки на 2,14 млн барелів нафти на добу. В результаті Москва в змозі переробляти зараз лише близько 4 млн барелів.

Економіка Росії – головні новини

Економіка Росії виснажена війною, а її резерви вичерпані, вказують провідні європейські аналітики. Москва стає дедалі більш залежною від Пекіну. Така економічна вразливість відкриває Заходу вікно можливостей для вживання ефективних політичних заходів проти Кремля.

При цьому надприбутки від енергоносіїв через війну президента США Дональда Трампа проти Ірану скоріше можуть стати причиною інфляції в РФ, ніж стимулювати будь-який розвиток, через брак робочих рук в країні-агресорці.

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