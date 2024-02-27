До кінця року в уряді планують запустити тестування цієї можливості для легкових автомобілів.

Уряд під час засідання 27 лютого ухвалив постанову, яка поширює електронну чергу перетину кордону і на водіїв легкових автомобілів. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Невід’ємним елементом підвищення якості державного управління є реформа цифровізації. Ми продовжуємо масштабувати наш успішний проект "єЧерга" для зручного перетину кордонів", – відзначив глава уряду.

За словами очільника уряду, за допомогою цього сервісу транспортні засоби перетнули кордон вже понад 800 тисяч разів.

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Як повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури, Кабмін схвалив можливість інформаційного обміну між системою "єЧерга" та порталом Дія. Затверджені зміни передбачають, що бронювання місця в черзі для перетину кордону буде можливим як через додаток "єЧерга", так і через додаток Дія.

"Наша амбітна мета, щоб всі транспортні засоби виїжджали з країни без потреби очікувати перед кордоном. Кожен водій, пасажир, перевізник має бути впевнений у тому, що перетне кордон вчасно, встигне в аеропорт чи доставить товар у визначені терміни. Більше року "єЧерга" працює для вантажівок, нещодавно ми масштабували її для автобусів, паралельно розпочинаємо підготовку до розробки абсолютно відмінного функціоналу для легкових автомобілів", – цитує прес-служба міністра Олександра Кубракова.

За його словами, головний виклик полягає в тому, що для різних типів транспорту "єЧерга" має різну логіку послуги, що фактично означає розробку з нуля відмінного алгоритму.

"Разом з тим, до кінця року плануємо запустити тестування цієї можливості для легкових автомобілів", – сказав Кубраков.

Сервіс "єЧерга" – що відомо

"єЧерга" – це онлайн-сервіс бронювання місця для перетину кордону.

Впровадження електронного сервісу "єЧерга" розпочалося на пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ" у березні 2023 року. Станом на 27 лютого "єЧерга" діє на 16 міжнародних пунктах пропуску вздовж українського кордону.

У травні 2023 року російські хакери почали атаки на онлайн-сервіс бронювання місця для перетину кордону вантажівками "єЧерга".

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