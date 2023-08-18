Йдеться про пункти пропуску в Львівській, Чернівецькій та Закарпатській областях.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України збільшує перелік пунктів пропуску для тестування послуги "єЧерга" автобусами.

Як повідомляє Мінінфраструктури в Facebook, загалом тестування охопить вже сім пунктів перетину кордону в Львівській, Чернівецькій та Закарпатській областях.

"Етап тестування дозволяє нам фіксувати пікові години та дні на пункті пропуску, щоб планувати опцію слотування для регулярних та нерегулярних маршрутів. Це означає, що водії надалі зможуть обирати конкретний час для перетину кордону, наприклад, часовий слот із 10 до 12 години дня чи інший", – зазначив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

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За його словами, за три тижні тестування нової послуги для автобусів у Волинській області кордон за записом перетнуло близько однієї тисячі автобусів.

Зазначається, що крім пунктів пропуску "Ягодин – Дорогуськ" та "Устилуг – Зосин", тестування буде поширено на наступні пункти пропуску:

Краківець – Корчова (Львівська область);

Шегині – Медика (Львівська область);

Порубне – Сірет (Чернівецька область);

Мамалига – Крива (Чернівецька область);

Чоп – Захонь (Закарпатська область).

У Львівській та Чернівецькій областях тестування почнеться з понеділка, 21 серпня, у Закарпатській – з середи, 23 серпня.

"єЧерга": останні новини

6 грудня 2022 року повідомлялося про те, що на міжнародному автомобільному пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ на кордоні з Польщею буде запущено електронну чергу перетину кордону для вантажівок - "єЧерга".

28 березня 2023 року повідомлялося про те, що водії вантажівок, які перетинають міжнародний пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні України та Польщі, відтепер за допомогою програми "єЧерга" зможуть записатися в електронну чергу.

В травні 2023 року почалися атаки на "єЧергу". Повідомлялося, що Росія намагається заблокувати українські вантажівки на кордоні.

28 липня 2023 року прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет міністрів поширив дію проекту "єКордон" з впровадження електронної черги для перетину кордону на легкові автомобілі та автобуси, які здійснюють пасажирські перевезення. Це має зменшити черги на кордоні та зробити його проходження комфортнішим.

Із 1 серпня в пункті пропуску "Ягодин" впровадили електронну чергу для автобусів регулярних рейсів. Щоб перетнути цей пункт пропуску водіям чи логістам необхідно зареєструвати автобус в системі "єЧерга" та приїхати до кордону в зазначений у маршруті час

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