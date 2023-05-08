Персональні дані водіїв та дані транспортних засобів, зареєстровані в системі, захищені і не можуть бути доступні стороннім особам у зв'язку зі спробами кібератак.

Російські хакери почали атаки на онлайн-сервіс бронювання місця для перетину кордону вантажівками "єЧерга".

Як повідомляє прес-служба Мінінфраструктури, заклики до здійснення кібератак поширюються російськими пропагандистськими каналами.

"Увага росіян до "єЧерги" означає, що ми рухаємося в правильному напрямку і робимо інноваційні продукти. Станом на 11 годину дня ми вже почали фіксувати атаки на наш сервіс. Зараз фахівці забезпечують необхідні технічні рішення для того, щоб перешкодити росіянам впливати на роботу "єЧерги", – зазначив заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Анатолій Комірний.

Відео дня

В даний час система працює без збоїв. "Відзначимо, що персональні дані водіїв і дані транспортних засобів, зареєстровані в системі, захищені і не можуть бути доступні стороннім особам у зв'язку зі спробами кібератак", - додали у відомстві.

"єЧерга"

6 грудня 2022 року повідомлялося про те, що на міжнародному автомобільному пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ на кордоні з Польщею буде запущено електронну чергу перетину кордону для вантажівок - "єЧерга".

Планувалося, що електронна черга буде запущена 12 грудня. Повідомлялося, що послуга буде безкоштовною і дозволить знизити час простою вантажівок безпосередньо на кордоні. Ключове завдання системи - розрахувати орієнтовний час перетину кордону.

28 березня 2023 року повідомлялося про те, що водії вантажівок, які перетинають міжнародний пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні України та Польщі, відтепер за допомогою програми "єЧерга" зможуть записатися в електронну чергу.

Вас також можуть зацікавити новини: