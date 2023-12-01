Мостом будуть рухатися автобус №111, спецтранспорт та автомобілі екстрених служб.

У Києві відкрили Подільсько-Воскресенський міст для руху транспорту, але проїзд дозволено не всім. Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації.

"Відсьогодні на Подільсько-Воскресенському мості розпочав свою роботу новий тимчасовий автобусний маршрут № 111 за напрямком "Станція метро "Площа Українських Героїв" – станція метро "Лівобережна"", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, рух автобусів організовано за маршрутом:

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-вул. Гетьмана Павла Скоропадського – вул. Володимирська – бульв. Тараса Шевченка – вул. Хрещатик – Володимирський узвіз – Боричів узвіз – вул. Набережно-Хрещатицька – Подільський мостовий перехід – вул. Центральна Садова – вул. Євгена Маланюка – вул. Комбінатна – вул. Каховська – вул. Пантелеймона Куліша – вул. Митрополита Андрея Шептицького – вул. Раїси Окіпної – вул. Євгена Сверстюка – вул. Митрополита Андрея Шептицького – вул. Пантелеймона Куліша – вул. Каховська – вул. Комбінатна – вул. Євгена Маланюка – вул. Центральна Садова (до вулиці Дамбової) – Подільський мостовий перехід – вул. Набережно-Рибальська – Гаванський міст – вул. Набережно-Хрещатицька – Боричів узвіз – Володимирський узвіз – вул. Хрещатик – вул. Велика Васильківська – вул. Гетьмана Павла Скоропадського.

Водночас, звертається увага, що під час повітряної тривоги рух транспорту на цій ділянці буде зупинено, міст закрито.

При цьому зазначається, що рух мостовим переходом відкрито для забезпечення життєдіяльності міста під час воєнного стану.

Зокрема, проїзд дозволено спецтранспорту, автомобілям екстрених служб, а також автобусному маршруту № 111, який сполучає лівий та правий береги Києва Подільсько-Воскресенським мостовим переходом.

Подільсько-Воскресенський міст - новини

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада мер Києва Віталій Кличко анонсував відкриття Подільсько-Воскресенського мосту.

Активні роботи зі зведення моста почалися ще в 2003-му році і спочатку очікувалося, що об'єкт інфраструктури буде зданий в експлуатацію в 2008-му. Раніше Кличко заявляв про плани наприкінці 2020 року відкрити автомобільну частину мостового переходу.

Проектна пропускна спроможність нового Подільсько-Воскресенського мостового переходу становитиме 60 тисяч авто на добу. На ньому планували облаштувати шість смуг для автомобільного руху і дві залізничні колії під майбутнє метро - на нижньому ярусі, прокладуть також трубопровід.

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