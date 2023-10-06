Інноваційні поїзди від австрійських залізниць мають розпочати курсувати 10 грудня на маршрутах "Відень – Гамбург" і "Інсбрук – Гамбург".

Австрійська державна залізнична компанія ÖBB, яка в останні роки очолює відродження нічних перевезень, представила новий парк з 33 нічних поїздів, який почне курсувати в грудні 2023 року.

Як пише CNN, особливістю нових поїздів буде орієнтація на індивідуальних мандрівників.

Відзначається, що кожен склад буде містити сім вагонів (два сидячих, три купейних і два спальних), здатних перевезти в цілому 254 пасажири.

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Зокрема, пасажирам будуть доступні спальні вагони з поліпшеними двомісними купе (з двоярусними ліжками) в категоріях Comfort Plus і Comfort (останній трохи менш просторий), кожне з яких матиме власний санвузол з душем. Також в таких вагонах буде більше місця для об'ємного багажу, включаючи спортивний інвентар, коляски і місця для велосипедів.

Звичайні купейні вагони матимуть по чотири спальних місця і без ванних кімнат.

Але головною інновацією нових поїздів будуть "міні-кабінки" – окремі капсульні спальні місця в купейних вагонах, розташовані один над одним в два ряди, в яких кожна людина зможе ізолювати свій особистий простір.

Також в таких купе індивідуальні мандрівники будуть забезпечені невеликим функціональним простором з дзеркалом на розкладному столику для сніданку, лампою для читання, місцем для зберігання речей і шафками для взуття та сумок.

У кожному поїзді також буде обладнано купе для людей з обмеженими можливостями, що вміщатиме до двох інвалідів-колясочників плюс ще дві людини, а також доступний туалет.

Повідомляється, що нові поїзди вже схвалені для використання в Австрії, Німеччині, Італії, Швейцарії та Нідерландах. Вони мають розпочати курсувати 10 грудня на міжнародних маршрутах між Австрією та Німеччиною "Відень – Гамбург" і "Інсбрук – Гамбург". Квитки надійдуть у продаж 11 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, раніше видання Travel Off Path назвало три найбільш очікуваних міжнародні поїзди в Європі, які запустять вже у 2024 році.

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