На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України авіакомпанія WizzAir відновлює продаж квитків з України.
Як повідомляється на сайті авіакомпанії, в системі бронювання знову з'явилися аеропорти в Україні.
За деякими європейськими напрямками відкрито бронювання вже в липні 2022 року.
Доступні кілька напрямків з Києва та Одеси. Можна забронювати квиток з Києва до Відня, Варшави, Риму, Мілана, Вільнюса, з Одеси – в Берлін, Рим, Мілан та інші міста. Найближча дата - 4 липня.
Война проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.
- C початку військового вторгнення авіасполучення з України було повністю зупинено.