Доступні кілька напрямків з Києва та Одеси.

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України авіакомпанія WizzAir відновлює продаж квитків з України.

Як повідомляється на сайті авіакомпанії, в системі бронювання знову з'явилися аеропорти в Україні.

За деякими європейськими напрямками відкрито бронювання вже в липні 2022 року.

Доступні кілька напрямків з Києва та Одеси. Можна забронювати квиток з Києва до Відня, Варшави, Риму, Мілана, Вільнюса, з Одеси – в Берлін, Рим, Мілан та інші міста. Найближча дата - 4 липня.

Война проти України: