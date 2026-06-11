Польща передумала закривати важливий пункт пропуску на кордоні з Україною

Принаймні до кінця літа потік автобусів на виїзд з України пропускатимуть і далі.

Польща переглянула своє рішення щодо повного закриття прикордонного пункту пропуску "Шегині – Медика" на наступні півтора роки. Принаймні влітку об'єкт продовжить працювати. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

"Рішення про тимчасове призупинення оформлення автобусів на в’їзд до Польщі з 15 червня 2026 року на півтора року, про яке польська сторона повідомила напередодні, буде відтерміноване. Питання врегульовано за результатами переговорів", - повідомили в міністерстві.

Зазначається, що за результатами переговорів на рівні профільних міністерств досягнуто домовленості, що на період літнього сезону автобуси продовжать пропускати навіть в умовах проведення ремонтних робіт.

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Закриття пункту пропуску "Шегині – Медика"

Як писав УНІАН, напередодні Польща повідомила, що з 15 червня цього року і до листопада наступного року на пункті пропуску "Шегині – Медика" триватиме ремонт автобусної смуги на виїзд з України до Польщі.

Через це автобуси тимчасово не зможуть перетинати кордон у цьому напрямку, тоді як в’їзд автобусів із Польщі в Україну працюватиме у звичайному режимі. Львівська митниця закликала перевізників заздалегідь планувати маршрути через інші пункти пропуску та інформувати про зміни пасажирів.

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