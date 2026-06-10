Потрапити у Польщу буде важче: популярний пункт пропуску закриють на тривалий ремонт

Ремонтні роботи триватимуть з 15 червня 2026 року до листопада 2027 року.

У пункті пропуску "Шегині – Медика" розпочинаються ремонтні роботи автобусної смуги руху на в’їзд до Польщі. Роботи триватимуть з 15 червня 2026 року до листопада 2027 року, повідомила Львівська митниця.

У зв’язку з проведенням ремонту пропуск автобусів з України до Польщі через пункт пропуску "Шегині – Медика" на цей період здійснюватися не буде. Водночас пропуск автобусів з Польщі в Україну відбуватиметься у штатному режимі.

"Для перетину державного кордону в напрямку виїзду з України до Польщі необхідно обирати інші пункти пропуску на українсько-польському кордоні. Просимо перевізників врахувати зазначену інформацію під час планування маршрутів та завчасно інформувати пасажирів", - ідеться у повідомленні.

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Фахівці юридичного відділу Visit Ukraine розповідали, як зараз пропускають на кордоні з Польщею, від чого залежить час проходження кордону, коли насправді виникають затримки, які пункти пропуску краще обирати та які документи потрібні для перетину.

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