На станціях мережі "БРСМ-Нафта" бензини подорожчали на 27 копійок за літр.

Роздрібні мережі АЗС в Україні з 17 по 18 січня підвищили вартість палива в межах 0,1-0,6 гривні за літр.

Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", повідомляє Enkorr.ua.

На станціях мережі "БРСМ-Нафта" бензини подорожчали на 27 коп./л: бензин А-92 — до 28,85 грн/л, бензин А-95 — до 30,85 грн/л. ціна ДП зросла на 0,20 грн/л, до 29,46 грн/л.

На заправках "Укргазвидобування" бензини та ДП подорожчали на 50 коп./л. Так, ціна на А-92 збільшилася до 31,10 грн/л, на А-95 — до 31,90 грн/л, на ДП — до 31,19 грн/л.

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У мережі "Фактор" на 20 коп./л зросли ціни бензинів і на 60 коп./л — дизпалива.

Граничні ціни:

13 січня Міністерство економіки України підвищило граничну вартість бензинів на 95 копійок-до 27,92 грн за літр. Разом з тим вартість дизельного палива підвищилася на 1,34 грн - до 25,16 грн за літр. З урахуванням граничної торгової націнки вартість бензину не повинна перевищувати 32,92 грн за літр, дизпалива – 32,16 грн за літр.