З урахуванням граничної торгової націнки вартість бензину не повинна перевищувати 34,25 грн за літр, дизпального – 33,84 грн за літр.

Міністерство економіки України підвищило граничну вартість бензинів на 1,33 грн - до 29,25 грн за літр.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Щодо дизельного пального - його гранична вартість підвищилась на 1,68 грн - до 26,84 грн за літр.

З урахуванням граничної торгової націнки вартість бензину не повинна перевищувати 34,25 грн за літр, дизпального – 33,84 грн за літр.

Читайте такожУ Києві пояснили, чи закриватимуть громадський транспорт у разі локдаунуЯк повідомляв УНІАН, 14 травня минулого року Кабінет міністрів прийняв постанову, якою до закінчення карантину ввів державне регулювання цін на бензин і дизельне пальне.

Згідно з документом, встановлено рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного пального не вище 7 грн за літр і бензину – не вище 5 грн за літр.

Здійснювати розрахунки зобов'язали "Нафтогаз України", який повинен їх надавати Міністерству економіки не пізніше третього числа кожного місяця. Середні ціни на бензин і дизпальне повинні бути оприлюднені до п’ятого числа кожного місяця.

13 січня Міністерство економіки України підвищило граничну вартість бензинів на 95 копійок - до 27,92 грн за літр.

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