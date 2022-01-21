Бензин на деяких заправках подорожчав на 1 грн за літр.

Роздрібні мережі АЗС в Україні за тиждень з 14 по 21 січня значно збільшили розцінки на паливо в наслідок підвищення граничної його вартості з боку Міністерства економіки.

Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", повідомляє Enkorr.ua.

Відзначається, що за тиждень середня ціна по країні бензину А-92 зросла на 15 коп./л і склала 30,73 грн/л, бензин А-95 подорожчав на 16 коп./л, до 31,65 грн/л, а дизельне паливо — на 19 коп./л, до 30,83 грн/л.

На станціях мережі AMIC бензини подорожчали на 42 коп./л: бензин А-92 — до 31,28 грн/л, бензин А-95 — до 32,21 грн/л. ціна ДП зросла на 0,44 грн/л, до 31,57 грн/л. на "БРСМ-Нафта" бензини подорожчали на 77 коп./л: бензин А-92 — до 29,85 грн/л, бензин А-95 — до 30,85 грн/л. ціна ДП зросла на 0,87 грн/л, до 29,62 грн/л.

На заправках "Укргазвидобування" бензини та ДП подорожчали на 1 грн/л. Так, ціна на А-92 збільшилася до 31,60 грн/л, на А-95 — до 32,40 грн/л, на ДП — до 31,60 грн/л. на станціях мережі "Авантаж" всі види палива також подорожчали на 1 грн/л: бензин А-92 — до 29,95 грн/л, бензин А-95 — до 30,95 грн/л, ДП — до 29,35 грн/л.

Такі мережі як KLO, BVS, "Татнафта-АЗС-Україна", Prime та ін. підвищили ціни в межах 0,1-1,1 грн./л .

Граничні ціни:

13 січня Міністерство економіки України підвищило граничну вартість бензинів на 95 копійок - до 27,92 грн за літр. Разом з тим вартість дизельного палива підвищилася на 1,34 грн - до 25,16 грн за літр. З урахуванням граничної торгової націнки вартість бензину не повинна перевищувати 32,92 грн за літр, дизпалива – 32,16 грн за літр.