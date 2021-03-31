У компанії заявили, що зміна назви була «першоквітневим жартом».

Інформація про зміну назви американського підрозділу Volkswagen була жартом. Про це заявив представник компанії.

Як повідомляє The Wall Street Journal (WSJ), в компанії заявили, що зміна назви була «першоквітневим жартом» для просування стратегії компанії з виробництва електромобілів.

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Однак жарт сприйняли всерйоз. "Ми не хотіли нікого вводити в оману. Все це просто маркетингова акція, щоб змусити людей говорити про ID.4", - сказав представник Volkswagen у Вольфсбурзі.

Що цьому передувало

31 березня 2021 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що американський підрозділ німецького автоконцерну Volkswagen змінить назву на Voltswagen of America. Також повідомлялося, що на електромобілях автоконцерну будуть емблеми світло-блакитного кольору зі словом Voltswagen.

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Автор: Олена Коваленко