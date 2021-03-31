На автомобілях з'являться нові емблеми / фото REUTERS
Американський підрозділ німецького автоконцерну Volkswagen змінить назву на Voltswagen of America.
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Нова назва зображає фокус компанії на виробництві електромобілів.
Її будуть використовувати в рекламі, на сайті і в соцмережах американського підрозділу.
На електромобілях автоконцерну будуть емблеми світло-блакитного кольору зі словом Voltswagen.
Автомобілі з бензиновими двигунами збережуть стару назву і синю емблему з абревіатурою VW.
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