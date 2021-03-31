Назву офіційно змінять у квітні 2021 року.

Американський підрозділ німецького автоконцерну Volkswagen змінить назву на Voltswagen of America.

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Нова назва зображає фокус компанії на виробництві електромобілів.

Її будуть використовувати в рекламі, на сайті і в соцмережах американського підрозділу.

На електромобілях автоконцерну будуть емблеми світло-блакитного кольору зі словом Voltswagen.

Автомобілі з бензиновими двигунами збережуть стару назву і синю емблему з абревіатурою VW.

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Автор: Людмила Жерновська