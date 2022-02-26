Флот агресора повідомляє про "контртерористичну операцію" в українських водах
ВМС країни-агресора закрили район у північно-західній частині Чорного моря начебто для контртерористичної операції.
Про це повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України.
"Перебування кораблів і суден у цьому буде розцінюватися як терористична загроза", - йдеться у повідомленні, яке російські ВМС поширюють відкритими каналами безпеки судноплавства.
Варто наголосити, що на північному заході Чорного моря український, а не російський берег.
Нагадаємо, що сьогодні вночі ворожий дрон атакував корабель Морської охорони Держприкордонслужби України "Григорій Куроп’ятніков". Згодом безпілотник був збитий на підльоті до Чорноморська.