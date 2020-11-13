Росія прагне повернути контроль над українською залізницею, оскільки це ключ до контролю над усією інфраструктурою України.

Про це заявив політолог Тарас Семенюк, коментуючи спроби російської компанії "Трансмашхолдинг" обійти введені проти неї санкції через дочірнє казахське підприємство, пише COMMENTS.UA.

"Російський "Трансмашхолдинг" відомий в Україні розграбуванням Луганськтепловозу і вивезенням в РФ унікального обладнання цього підприємства, як тільки у 2014 році туди зайшли бойовики терористичної організації "ЛНР". Але ще раніше російський "Трансмашхолдинг" робив все, щоб ліквідувати виробництво в Луганську, а також позбавити замовлень ще одного українського конкурента – Державний "Дніпровський електровозобудівний завод", - розповів Семенюк.

"Очевидно, що за діями "Трансмашхолдинг" в Україні ще до включення цієї компанії в санкційний список у 2016 році стояли не стільки комерційні інтереси, скільки політичні. Росія намагається повернути контроль над українською залізницею, діючи через казахське дочірнє підприємство. Дивно, що міністр інфраструктури Владислав Криклій під час недавнього візиту в Казахстан взагалі сів за один стіл з представниками скандальної компанії та серйозно обговорював перспективи співпраці. Переговори з комерційними структурами з санкційного списку - удар по репутації не тільки міністра Криклія, але і всього уряду", - резюмував експерт.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН