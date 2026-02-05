Росія масовано атакувала українську залізницю: Кулеба розкрив деталі

Росіяни намагаються зупинити рух поїздів "Укрзалізниці".

В ніч на 5 лютого російська армія масовано била вночі безпілотниками по залізничній інфраструктурі Сумської області. Постраждала чергова по станції, пошкоджено інфраструктуру, а також "Вагон незламності".

Як повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, у Шосткинському районі під обстріл потрапила залізничниця - чергова по станції, яка прямувала на роботу. Їй оперативно надано медичну допомогу.

"Тут же удар прийшовся і по "Вагону незламності", який розміщено в громаді для обігріву мешканців. Люди перебували в укритті. Пошкоджено також будівлі залізниці та тепловоз. Попри атаку, як тільки дозволила безпекова ситуація, залізничники відновили рух поїздів", - зазначив Кулеба.

За його словами, під прицільним обстрілом ворога була й енергетична інфраструктура залізниці в цьому районі.

Крім того, росіяни вдарили безпілотниками по залізничній станції в Охтирському районі. Пошкоджено технічні приміщення, колії. Кулеба підкреслив, що все вже оперативно відновлюється.

"Це черговий акт тероризму проти української логістики. Ворог намагається зупинити рух поїздів, українська залізниця посилює безпекові протоколи та продовжує рух", - наголосив віце-прем’єр.

Ситуація на залізниці - останні новини

Через ворожі атаки Росії УЗ впровадила нові обмеження, аби зменшити ризики для пасажирів і для самих залізничників. У зв'язку з безпековою ситуацією на Дніпропетровщині 30 січня не курсували деякі приміські потяги.

В "Укрзалізниці" також вимушено обмежили рух між Дніпром та Запоріжжям через атаки на залізничну інфраструктуру та фіксацію ворожих безпілотників біля маршрутів курсування поїздів.

2 лютого "Укрзалізниця" оновила інформацію щодо руху пасажирських поїздів у прифронтових регіонах. Так, через постійні загрози обстрілів та роботу ворожих БПЛА на окремих напрямках діють автобусні об’їзні маршрути.

