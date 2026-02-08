ФСБ РФ піймала підозрюваних у замаху на генерала Алексєєва

Хоча обоє вони мають російське громадянство, але традиційно у РФ заявили, що один з них все таки має українське походження.

В ОАЕ затримали та вже навіть передали РФ підозрованого у замаху на генерала Володимира Алєксєєва, який стався двома днями раніше у Москві.

Слідком РФ повідомив, що підозрюваного звати Любомир Корба. Він громадянин РФ, але сам родом з Тернопільської області України. До Москви приїхав у грудні 2025 року нібито за вказівкою українських спецслужб.

Додається, що на місці замаху на Алексєєва знайшли пістолет Макарова із глушником.

Слідком також розповсюдив інформацію, що в Корби нібито було два спільники, чоловік і жінка. При цьому чоловіка, 66-річного Віктора Васіна, також уже затримали, але в Москві. Йому висунуто звинувачення за двома статтями кримінального кодексу РФ.

А от їхня спільниця - 54-річна Зінаїда Серебрицька, нібито втекла в Україну.

За даними російського слідства, вона жила в житловому комплексі, куди навідувався генерал. Судячи з соцмереж Серебрицької, у Москві вона жила з 2023 року.

Про Алєксєєва потрібно знати, що він військовий злочинець. Народився у Вінницькій області, але це ніяк не заважає йому планувати і здійснювати удари по українських містах.

Замах на генерала Алєксєєва

6 лютого в Москві намагалися застрелити першого заступника начальника головного управління Генштабу РФ, генерал-лейтенанта Володимира Алєксєєва. Після пораненя його доставили в лікарню, де він вижив.

Вчора з'явилися подробиці замаху на генерала Алєксєєва в Москві. Зокрема, була інформація, що за адресою, де його підстрелили, він не живе, там мешкає його коханка. І поки охоронці житволого комплексу на ліфті діставалися місця стрілянини, сам кіллер втік сходами.

