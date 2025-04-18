Брюссель стурбований ризиками для безпеки польотів через підроблені та несертифіковані деталі, встановлені на російських літаках.

З моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року російським авіакомпаніям заборонено приземлятися і літати над територією ЄС і США, а також отримувати доступ до запасних частин для літаків західних виробників, таких як Boeing або Airbus. Однак тепер Москва лобіює відкриття неба США для російських авіакомпаній у рамках угоди про припинення вогню з Україною.

Але в цій схемі є велика проблема - ЄС не зацікавлений, а без Європи російським перевізникам буде нелегко літати до США, пише Politico.

"Санкції ЄС проти Росії залишаються незмінними, включно із забороною на польоти російських авіакомпаній у повітряному просторі ЄС", - заявив представник Єврокомісії.

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Крім політичних причин, представник ЄС також вказав на "серйозні проблеми безпеки", пов'язані з можливим відкриттям повітряного простору ЄС для російських літаків, оскільки "невідомо, чи підтримувалися російські авіаперевізники і служби повітряного руху належним чином протягом останніх трьох років, що ставить під серйозне питання льотну придатність російського флоту".

Як каже Сандер Старревельд, директор консалтингової компанії SIG Aviation, існує висока ймовірність того, що на літаках, які працюють на внутрішньому ринку Росії, встановлюють підроблені деталі, і це викликає побоювання щодо безпеки польотів.

"Дозволити цим літакам комерційно експлуатуватися в Європі не тільки небезпечно, а й несе ризик ввезення підроблених деталей в ЄС", - додав він.

Небезпечне небо

З практичної точки зору, повторне відкриття європейського неба для російських авіакомпаній також покладе величезне навантаження на Агентство з безпеки польотів ЄС (EASA).

Агентство повинно буде гарантувати, що російські літаки мають рівень безпеки, еквівалентний літакам, які вже працюють у ЄС, а цей процес вимагає багато часу, особливо з урахуванням обсягу роботи, сказав Старревельд.

Крім проблем безпеки та сертифікації, багато російських літаків, можливо, ніколи більше не зможуть приземлитися в Європі, оскільки вони насправді не російські, а були вкрадені в орендодавців літаків після вторгнення.

"Деякі літаки можуть бути конфісковані відразу після приземлення в Європі через одностороннє рішення Росії націоналізувати орендовані літаки", - сказав Старревельд, зазначивши, що "існують величезні борги перед західними лізинговими компаніями, і я очікую, що вони спробують повернути якомога більше активів".

Тиск з боку європейського авіаринку

При цьому будь-які спроби послабити обмеження США посилять тиск з метою отримання аналогічних кроків з боку європейських перевізників. Останні давно скаржаться на додаткові витрати, пов'язані з обльотом повітряного простору Росії під час польотів в Азію, що дало перевагу китайським авіакомпаніям.

Незважаючи на ці конкурентні побоювання, Брюссель побоюється вступати в переговори з Москвою про доступ до свого повітряного простору, почасти через небезпечний характер російського неба.

Чиновник Єврокомісії назвав безпеку російського повітряного простору "проблемною", пославшись на катастрофу рейсу "Азербайджанських авіаліній" - імовірно, після влучання російської ракети ППО, - яка спонукала EASA рекомендувати авіакомпаніям уникати всієї західної Росії.

Санкції проти Росії

Раніше Росія звернулася до США з проханням дозволити їй купувати літаки Boeing за кошти заморожених державних активів після припинення вогню в Україні.

Зазначається, що угода про купівлю літаків може стати частиною послаблення санкцій у разі припинення бойових дій.

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