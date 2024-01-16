У Росії за тиждень стався сьомий інцидент з літаком російської авіакомпанії.

У Росії 15 січня у пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії "Якутія" при вильоті з Якутська до Москви зруйнувалася шина колеса.

Як повідомляє The Moscow Times, в Росії за тиждень стався сьомий інцидент з літаком російської авіакомпанії.

"На злітно-посадковій смузі якутського аеропорту виявили численні фрагменти пневматики лівого колеса, яке зруйнувалося при розбігу. Шматки пошкодили нижню панель правого напівкрила, хвостову секцію внутрішнього закрилка, трубку подачі гідравлічної рідини" - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що в аеропорту "Внуково" посадка "пройшла благополучно". Борт відсторонили від польотів.

Крім того, 15 січня в РФ сталися ще дві аварійні ситуації. На початку доби літак авіакомпанії "Ямал", що прямував в Салехард з Горно-Алтайська, здійснив вимушену посадку в Толмачево через несправність.

Ближче до вечора "Уральські авіалінії" двічі спробували виконати рейс в Сочі з Єкатеринбурга на несправному Airbus А321, але в останній момент польоти скасовували. Обидва рази при розгоні по смузі перший двигун не виходив у злітний режим і працював на нестабільних обертах.

Проблеми авіації в Росії - останні новини

На початку січня 2024 року повідомлялося, що у російської авіакомпанії "Аерофлот" зламався восьмий літак за п'ять тижнів. Тоді близько 400 пасажирам рейсу Пхукет-Москва відклали політ більш ніж на добу через несправність літака Boeing 777-300ER.

16 січня стало відомо, що в Росії двом найбільшим авіакомпаніям – "Аерофлот" та "Росія" заборонили польоти до Єгипту через ризик арешту 27 літаків Boeing і Airbus.

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