В авіакомпанії кажуть, що рейс відкладено більше ніж на добу через несправність літака Boeing 777-300ER.

Близько 400 пасажирів рейсу Пхукет-Москва продовжують залишатися в Таїланді через поломку літака російської авіакомпанії "Аерофлот". Про це повідомляє Telegram-канал Mash і публікує відповідне відео.

В "Аерофлоті" заявляють, що рейс відкладено більше ніж на добу через несправність літака Boeing 777-300ER. Авіакомпанія обіцяє незабаром привезти необхідні запчастини на Пхукет.

Як відомо, попередня поломка літака "Аерофлоту" сталася 28 грудня в Дубаї - компанія 14 годин міняла колесо. З початку грудня 2023 року сталося ще шість інцидентів із літаками найбільшого авіаперевізника РФ.

Так, 1 грудня Airbus A321 компанії приземлився в аеропорту "Пулкове" через проблему системи кондиціювання повітря. Цього ж дня Boeing 737 здійснив аварійну посадку в Южно-Сахалінську через падіння тиску стійки шасі.

2 грудня Airbus A321 авіаперевізника аварійно сів в аеропорту "Шереметьєво" після відмови лівого двигуна. А 6 грудня на борту Boeing-777 унаслідок замикання сталося задимлення.

12 грудня Boeing перевізника, який летів із Красноярська до Пхукету, двічі не зміг вилетіти з аеропорту через несправність. Згодом, 18 грудня, пасажирський Boeing 737, який вилетів з Москви до Єревану, здійснив екстрену посадку в "Шереметьєво". Пілот вирішив повернутися в точку вильоту через відмову передньої стійки шасі.

Російський авіатранспорт - останні новини

У Росії в рази збільшилася кількість поломок літаків. Зокрема, лише за минулу осінь в РФ зламалося стільки ж літаків, скільки раніше ламалося за рік, — 52 одиниці.

Також УНІАН повідомляв, що російська цивільна авіація за рік потроїла кількість "інцидентів".

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