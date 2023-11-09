Як показують дані, деякі багаті і впливові люди Росії знаходять способи підтримувати в повітрі особисті літаки, але обмеження різко звужують коло їх польотів.

Приватний літак Boeing-737, пов'язаний з російським олігархом Володимиром Євтушенковим, за два роки до війни в Україні облетів весь світ. Він побував на французькій Рив'єрі, Мальдівах і Сейшельських островах, в світових столицях і фінансових центрах.

Цього року літак кілька разів відвідав колишні радянські республіки - Киргизстан, Казахстан, Білорусь, а також Китай, пише Reuters.

Як показують дані, деякі багаті і впливові люди Росії знаходять способи підтримувати в повітрі особисті літаки, але обмеження різко звужують коло їх польотів. Boeing, пов'язаний з Євтушенковим, був в числі не менше 50 приватних літаків, перереєстрованих під російським прапором. Деякі з цих лайнерів були пов'язані з відомими політиками і бізнесменами. За словами джерел, Євтушенков особисто користувався літаком Boeing-737. Бізнесмен відмовився відповідати на питання про літак.

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Більше половини російського флоту приватних і корпоративних літаків, що налічує близько 400 одиниць, залишається за кордоном або вже продано. Загальна кількість бізнес-джетів під російським прапором становить 145 штук, тоді як станом на початок березня 2022 року їх було 97. Деякі власники літаків літають з Росії в Туреччину або колишні радянські республіки, а потім фрахтують інші літаки в аеропортах ЄС, якщо ці особи не знаходяться під персональними санкціями. Така схема застосовується як мінімум раз на тиждень.

Деякі з репатрійованих приватних літаків пов'язані з державними підприємствами та бізнесменами, які підтримують Володимира Путіна. Серед них Bombardier Challenger 650, який ввезла компанія "Уралкалий", раніше очолюваної Дмитром Мазепіним. Літак Bombardier Global 6000 був ввезений ВЭБ.РФ, очольваним колишнім першим віце-прем'єром Ігорем Шуваловим.

Як і у випадку з Boeing, пов'язаним з Євтушенковим, інші перереєстровані літаки уникали повітряного простору ЄС і трималися в "дружніх" Росії країнах. У 2023 році літак, який пов'язують з Євтушенковим, здійснив 47 польотів по Росії і дев'ять разів в Казахстан, Киргизію, Білорусь і Китай.

Заборона для польотів літаків РФ

Міністерство торгівлі США включило санкційний список літаки російських компаній, які займаються бізнес-перевезеннями. У чорний список потрапили три бізнес-джета Gulfstream Aerospace G450 і один Airbus A320 авіакомпанії "Меридіан", два Gulfstream - G550 і G650 "Північно-Заходу", один джет G650 і Boeing 737 Premier Avia, а також один Airbus A319 компанії RusJet,.

З дев'яти потрапили під санкції бізнес-джетів тільки два літаки "Меридіана" продовжують виконувати рейси по Росії, а також до Туреччини (Стамбул, Даламан і Бодрум) і Азербайджан (Баку). Ще один Gulfstream не літав з вересня минулого року, а інший - з червня 2023-го. Літаки інших операторів припинили польоти в кінці липня-початку серпня.

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