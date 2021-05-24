Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) ухвалюватиме рішення щодо польотів над територією Білорусі лише на основі позиції української влади, оскільки рішення про припинення польотів до цієї країни чи над нею є політичним.
Про це кореспонденту УНІАН повідомила прес-служба авіаперевізника.
«Авіакомпанія МАУ ухвалюватиме рішення щодо перспектив польотів над територією Білорусі, винятково спираючись на офіційну позицію уряду й уповноважених регулюючих органів України, оскільки рішення про припинення польотів над/до Республіки Білорусь є політичним і не стосується запобігання ризикам для безпеки польотів», - сказано в повідомленні.
Відзначається, що зараз авіакомпанія аналізує можливі варіанти розвитку подій у разі обльоту Білорусі.
«У такому разі перегляду підлягатимуть регулярні рейси до Вільнюса, а також до Фінляндії (Гельсінкі, Вааса) в рамках індивідуальної чартерної програми авіакомпанії на замовлення роботодавців», - повідомила прес-служба.
Разом з тим авіаперевізник сподівається, що рішення української влади не створить підґрунтя для формування неконкурентних умов для українських перевізників у даній зоні польотів.
Читайте такожЗеленський доручив припинити авіасполучення з Білоруссю
«Так уже було при ухваленні попереднього політичного рішення, яке погіршило конкуренцію на багатьох маршрутах, а з деяких авіакомпанія МАУ змушена була взагалі піти через економічну необґрунтованість обльоту. З цієї причини свого часу було скасовано польоти до Пекіна, Бангкока, Астани тощо. При цьому дане політичне рішення поширювалось винятково на авіакомпанії, залишаючи при цьому можливим наземне залізничне сполучення», - сказано в повідомленні.
Прес-служба наголосила, що МАУ хоче отримати прозорі умови виконання польотів у регіон, такі ж, як у інших європейських перевізників.
«Якщо рішення про політичну ізоляцію ухвалюватиметься на рівні Європи, то рішення про ізоляцію України має бути дзеркальним», - сказано в повідомленні.
Водночас прес-служба повідомила, що МАУ не виконує прямі перельоти до Білорусі з 2019 року через відсутність достатнього прямого пасажиропотоку між двома країнами. Компанія виконує лише польоти над територією Білорусі.
Примусова посадка літака Ryanair в Мінську: подробиці
23 травня в аеропорту «Мінськ» екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Причиною екстреної посадки став сигнал про мінування. Літак перевірили, бомбу не знайшли, а всіх пасажирів відправили на повторний огляд.
Після посадки влада країни затримала засновника Опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, який був на борту.
Відразу ж з'явилася інформація про те, що Лукашенко на перехоплення лайнера Ryanair з екс-головним редактором NEXTA на борту вислав винищувач Міг-29.
Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська зазначила, що»цілком очевидно, що це операція спецслужб із захоплення літака - заради того, щоб затримати активіста та блогера Протасевича».
Того ж дня Міноборони Білорусі підтвердило перехоплення лайнера Ryanair за допомогою винищувача.
Обставини вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську розслідуватиме Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram