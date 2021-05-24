Зараз авіакомпанія аналізує можливі варіанти розвитку подій у разі обльоту Білорусі.

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) ухвалюватиме рішення щодо польотів над територією Білорусі лише на основі позиції української влади, оскільки рішення про припинення польотів до цієї країни чи над нею є політичним.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила прес-служба авіаперевізника.

«Авіакомпанія МАУ ухвалюватиме рішення щодо перспектив польотів над територією Білорусі, винятково спираючись на офіційну позицію уряду й уповноважених регулюючих органів України, оскільки рішення про припинення польотів над/до Республіки Білорусь є політичним і не стосується запобігання ризикам для безпеки польотів», - сказано в повідомленні.

Відзначається, що зараз авіакомпанія аналізує можливі варіанти розвитку подій у разі обльоту Білорусі.

«У такому разі перегляду підлягатимуть регулярні рейси до Вільнюса, а також до Фінляндії (Гельсінкі, Вааса) в рамках індивідуальної чартерної програми авіакомпанії на замовлення роботодавців», - повідомила прес-служба.

Разом з тим авіаперевізник сподівається, що рішення української влади не створить підґрунтя для формування неконкурентних умов для українських перевізників у даній зоні польотів.

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«Так уже було при ухваленні попереднього політичного рішення, яке погіршило конкуренцію на багатьох маршрутах, а з деяких авіакомпанія МАУ змушена була взагалі піти через економічну необґрунтованість обльоту. З цієї причини свого часу було скасовано польоти до Пекіна, Бангкока, Астани тощо. При цьому дане політичне рішення поширювалось винятково на авіакомпанії, залишаючи при цьому можливим наземне залізничне сполучення», - сказано в повідомленні.

Прес-служба наголосила, що МАУ хоче отримати прозорі умови виконання польотів у регіон, такі ж, як у інших європейських перевізників.

«Якщо рішення про політичну ізоляцію ухвалюватиметься на рівні Європи, то рішення про ізоляцію України має бути дзеркальним», - сказано в повідомленні.

Водночас прес-служба повідомила, що МАУ не виконує прямі перельоти до Білорусі з 2019 року через відсутність достатнього прямого пасажиропотоку між двома країнами. Компанія виконує лише польоти над територією Білорусі.

Примусова посадка літака Ryanair в Мінську: подробиці

23 травня в аеропорту «Мінськ» екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Причиною екстреної посадки став сигнал про мінування. Літак перевірили, бомбу не знайшли, а всіх пасажирів відправили на повторний огляд.

Після посадки влада країни затримала засновника Опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, який був на борту.

Відразу ж з'явилася інформація про те, що Лукашенко на перехоплення лайнера Ryanair з екс-головним редактором NEXTA на борту вислав винищувач Міг-29.

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська зазначила, що»цілком очевидно, що це операція спецслужб із захоплення літака - заради того, щоб затримати активіста та блогера Протасевича».

Того ж дня Міноборони Білорусі підтвердило перехоплення лайнера Ryanair за допомогою винищувача.

Обставини вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську розслідуватиме Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).

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Автор: Павло Степанець