В ЄС пообіцяли розслідувати інцидент і покарати всіх винних.

В ЄС заявили, що літак Афіни-Вільнюс компанії Ryanair був змушений приземлитися в Мінську через дії військового літака Білорусі.

Про це йдеться в декларації, яку від імені Євросоюзу оприлюднив верховний представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жосеп Боррель.

"Літак, що належить компанії ЄС, що летів між двома столицями ЄС і перевозив понад 100 пасажирів, був змушений приземлитися через військовий літак Білорусі", - йдеться в декларації.

Також наголошується, що своїми діями влада Білорусі поставила під загрозу безпеку пасажирів і екіпажу. "Необхідно провести міжнародне розслідування цього інциденту, щоб встановити будь-яке порушення правил міжнародної авіації", - йдеться в повідомленні.

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У заяві Борреля також сказано, що інцидент з літаком буде розглянуто на майбутньому засіданні Ради Європи.

"ЄС розгляне наслідки цієї дії, в тому числі вживе заходів проти винних", - йдеться в декларації.

Затримання екс-головреда Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича в Мінську: що відомо

23 травня в аеропорту "Мінськ" екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Після посадки влада країни затримала засновника Опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, який був на борту.

​Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська відреагувала на екстрену посадку літака із співзасновником білоруського Опозиційного телеграм-каналу Nexta Романом Протасевичем та його затримання в аеропорту Мінська.

Відразу ж з'явилася інформація про те, що Лукашенко на перехоплення лайнера Ryanair з екс-головредом NEXTA на борту вислав винищувач МіГ-29.

Міноборони Білорусі підтвердило перехоплення лайнера Ryanair за допомогою винищувача.

Обставини вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську буде розслідувати міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).

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Автор: Катерина Лиманська