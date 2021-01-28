За даними поліції, сьогодні в столиці заплановані акції в урядовому кварталі і на Майдані, а також біля Посольства США і Конституційного Суду України.

Поліція готується перекривати вулиці в центрі Києва у зв'язку з масовими мітингами.

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Як повідомляє відділ комунікації столичної поліції, щоб не допустити порушень громадського порядку та забезпечити мирне проведення запланованих акцій у столиці, правоохоронці спільно з військовослужбовцями Нацгвардії заступили на посилене несення служби.

Зокрема, за даними поліції, сьогодні в центральній частині Києва заплановано проведення масових акцій біля Верховної Ради, офісу президента, Посольства США, Конституційного Суду України та на Майдані Незалежності.

У зв'язку з цим для забезпечення громадської безпеки та порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на службу в посиленому режимі.

"Організатори заходів анонсували проведення ходи до владних установ. У зв'язку з цим можливе обмеження дорожнього руху по окремих вулицях в центрі столиці. Тому просимо автомобілістів завчасно планувати свої маршрути руху з урахуванням вищезазначеної інформації та погіршенням погодних умов", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим поліція закликає організаторів та учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства, карантину та не порушувати громадський порядок.

Мітинг ФОПів у Києві 28 січня

У четвер, 28 січня, на Майдані Незалежності в Києві почалася акція протесту підприємців.

Станом на 10: 00 на Майдані вже зібралися близько 500 осіб.

Підприємці збираються пройти до Представництва Європейського Союзу, після чого вони попрямують до Конституційного суду України, а потім до Посольства США.

Протест підприємців на Майдані: що відомо

Підприємці не задоволені введенням в Україні карантинних обмежень, які заважають їм розвивати бізнес. Крім того, вони виступають проти наміру посилити податкову політику і ввести касові апарати для більшості категорій підприємців.

Верховна Рада 1 грудня після численних акцій вже схвалила компромісний проект закону, який відклав введення касових апаратів на рік. Але, на думку протестувальників, цього недостатньо.

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Автор: Віталій Саєнко