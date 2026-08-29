Після атаки дронів загорілись склади OZON і DNS у Ростовській області

У ніч на 29 серпня дрони атакували склади маркетплейсу OZON і компанії DNS, а також суднобудівне підприємство у Ростовській області.
Як повідомили моніторингові Telegram-канали, вночі у Ростові-на-Дону, Батайську та Аксаї Ростовської області лунали вибухи.
Внаслідок атаки безпілотників спалахнула масштабна пожежа складських приміщень мережі з продажу цифрової та побутової техніки DNS. У компанії OZON офіційно підтвердили, що один із їхніх логістичних об'єктів у Ростовській області також потрапив під удар.
Крім того, за даними моніторингових каналів, під час нічної атаки також було уражено суднобудівний завод у районі Аксаю, де загорівся корабель.
Також, згідно супутниковим даним сервісу NASA FIRMS, уночі сталася пожежа на військовому аеродромі у селищі Гвардійське в тимчасово окупованому Криму.
Удари по Росії
У серпні Україна активізувала далекобійні удари по території Росії, переважно із застосуванням ударних безпілотників. Основними цілями залишаються нафтопереробні заводи, нафтобази, військові аеродроми, логістичні та військово-промислові об'єкти.
Так, 24 серпня Сили оборони уразили російський винищувач МіГ-29 на аеродромі "Міллерово" у Ростовській області. Також повідомлялося про ураження комплексу РЕБ "Пересвет-М" в окупованому Луганську.
А 2 серпня українські сили завдали ударів по Саратовському НПЗ, аеродрому "Енгельс" та інших об'єктах у РФ.