Після атаки дронів загорілись склади OZON і DNS у Ростовській області

Також, згідно супутниковим даним, уночі сталася пожежа на військовому аеродромі у селищі Гвардійське в тимчасово окупованому Криму.

У ніч на 29 серпня дрони атакували склади маркетплейсу OZON і компанії DNS, а також суднобудівне підприємство у Ростовській області.

Як повідомили моніторингові Telegram-канали, вночі у Ростові-на-Дону, Батайську та Аксаї Ростовської області лунали вибухи.

Внаслідок атаки безпілотників спалахнула масштабна пожежа складських приміщень мережі з продажу цифрової та побутової техніки DNS. У компанії OZON офіційно підтвердили, що один із їхніх логістичних об'єктів у Ростовській області також потрапив під удар.

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Крім того, за даними моніторингових каналів, під час нічної атаки також було уражено суднобудівний завод у районі Аксаю, де загорівся корабель.

Також, згідно супутниковим даним сервісу NASA FIRMS, уночі сталася пожежа на військовому аеродромі у селищі Гвардійське в тимчасово окупованому Криму.

Удари по Росії

У серпні Україна активізувала далекобійні удари по території Росії, переважно із застосуванням ударних безпілотників. Основними цілями залишаються нафтопереробні заводи, нафтобази, військові аеродроми, логістичні та військово-промислові об'єкти.

Так, 24 серпня Сили оборони уразили російський винищувач МіГ-29 на аеродромі "Міллерово" у Ростовській області. Також повідомлялося про ураження комплексу РЕБ "Пересвет-М" в окупованому Луганську.

А 2 серпня українські сили завдали ударів по Саратовському НПЗ, аеродрому "Енгельс" та інших об'єктах у РФ.

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