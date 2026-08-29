Вибухи під Бучею: є загиблі та поранені, прокуратура розслідує службову недбалість

Наразі немає остаточної інформації щодо кількості загиблих.

На підприємстві у селі Мила Бучанського району Київської області внаслідок російської атаки, яка призвела до детонації, є загиблі та поранені.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. "Внаслідок ворожої атаки є загиблі. Наразі ми не маємо остаточної інформації щодо кількості жертв", - повідомив він.

Крім того, Офіс генерального прокурора вже почав розслідування обставини детонації на території підприємства та дії відповідальних посадовців. Зокрема, розслідування розпочате за ст. 367 Кримінального кодексу про службове недбальство.

Відео дня

Зокрема, слідство встановлюватиме причини та умови, які могли суттєво посилити наслідки російської атаки.

У Офісі деталізували, що буде перевірено законність розміщення та зберігання на території підприємства вибухонебезпечних предметів і матеріалів, наявність необхідних дозволів та погоджень, а також дії посадових осіб, які ухвалювали відповідні рішення.

"За попередніми даними, 28 серпня близько 20:10 внаслідок атаки РФ на території одного з підприємств у селі Мила сталося падіння або влучання безпілотного літального апарата, тип якого встановлюється. На території підприємства виникла масштабна пожежа та розпочалася детонація", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

Також зазначається, що відомо про 5 постраждалих. На території району повністю знищено приватний житловий будинок, ще сім будинків пошкоджено. Також пошкоджень зазнали пожежний автомобіль та пансіонат для людей похилого віку.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький також прокоментував ситуацію, зазначивши, щ до ліквідації наслідків удару залучені всі необхідні сили та засоби для ліквідації наслідків атаки:

"Але, на жаль, вже зараз можна констатувати факт, що жахлива трагедія у Вишневому не стала уроком".

Вибухи в Бучанському районі: що відомо

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 29 серпня внаслідок російського удару у Бучанському районі Київської області, виникла пожежа з подальшою детонацією.

Трасу Київ–Чоп тимчасово перекрили. На місці працюють поліцейські, рятувальники, вибухотехніки та всі екстрені служби.

Вибухи у Вишневому

Нагадаємо, у ніч на 6 липня Вишневе Бучанського району зазнало російської атаки. Після влучання на території підприємства виникла тривала детонація вибухонебезпечних предметів.

Внаслідок атаки та детонації були значні руйнування житлової забудови. За повідомленнями ЗМІ, загинули 9 людей, десятки отримали поранення, сотні будинків були пошкоджені. Мешканців небезпечної зони евакуювали, детонація тривала кілька годин.

Вас також можуть зацікавити новини: