Федоров погодився стати радником міністра оборони Італії

Ексміністр повідомив, що допомагатиме Італії розвивати технології сучасної війни, покращувати сферу оборони й адаптуватися до безпекових викликів.

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров прийняв пропозицію стати радником щодо оборонних інновацій міністра оборони Італії. Про це він повідомив у Telegram.

Ексміністр зазначив, що разом із командою розпочав міжнародну поїздку, присвячену розвитку нових проєктів у сфері цифровізації та defense tech.

"Перша зустріч – з міністром оборони Італії Гвідо Крозетто. Подякував Гвідо за особисту підтримку та пропозицію стати його радником щодо оборонних інновацій. Вдячний за довіру та стратегічне партнерство. У цій ролі допомагатиму Італії розвивати технології сучасної війни, покращувати сферу оборони та адаптуватися до нових безпекових викликів світу", - написав Федоров.

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Він наголосив, що Україна та "наша команда" мають унікальний досвід технологічної війни, яким готові ділитися з партнерами. Також додав, що продовжуватиме працювати в Україні над проєктами, які посилюють оборону та допомагають залучати міжнародні ресурси.

Нагадаємо, міністр оборони Італії Гвідо Крозетто розповідав, що зателефонував Федорову наступного дня після його звільнення з посади міністра оборони і запропонував співпрацю. "Коли ти хочеш приїхати в Рим і попрацювати моїм радником", - пригадав Крозетто розмову з Федоровим. За його словами, ексміністр сприйняв пропозицію "як прояв поваги і дружби".

Звільнення Федорова з посади міністра оборони України

Як повідомляв УНІАН, 14 липня Верховна Рада України проголосувала за відставку Юлії Свириденко з посади премʼєр-міністра України. Рішення підтримали 258 народних депутатів. Це означало одночасно відставку всього уряду.

Президент Володимир Зеленський не вніс кандидатуру Федорова повторно на посаду міністра оборони. Він пояснив це конфліктом колишнього міністра з тодішнім головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Глава держави підкреслював, що поважає і Федорова, і Сирського, однак, мовляв, важливі військові операції – це "не справа однієї людини", а спільні зусилля, в яких керівну роль беруть на себе спецслужби, розвідувальні підрозділи та солдати на місцях.

Колишній міністр оборони Федоров, коментуючи запропоновані йому президентом посади, заявив, що не погодиться на жодну іншу, крім очільника Міноборони.

Після того в Україні відбулися тривалі картонкові протести, учасники яких вимагали у президента повернення Федорова на посаду міністра оборони. Коли ж ексочільник Міноборони заявив про необхідність провести в Україні вибори, більшість учасників протесту його не підтримали.

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