Росіяни планують виготовити у наступному році 10 тисяч дешевих аналогів 'Бандеролей'

Командування Повітряно-космічних сил РФ розглядає можливість переходу на виключну закупівлю "Дань-Т" з поступовим виведенням з експлуатації "Бандеролі".

Для ударів по Україні у наступному році росіяни планують виготовити близько 10 тисяч перспективних ракет "Дань-Т". Про нововведений російський боєприпас розповів український ветеран та аналітик kriegsforscher у дописі в Х.

За його словами, крилата ракета "Дань-Т" станом на серпень може запускатися як з наземних, так і з повітряних платформ. Запуски можуть здійснюватися з літаків Су-25СМ3, Су-30СМ, Су-34, Су-57 та гелікоптера Ми-28.

"На мою думку, у 2027 році нам слід очікувати надзвичайно великої кількості проблем від цих дешевих ракет, які важко перехопити. Росіяни планують виробити близько 10 тисяч ракет лише типу "Дань-Т" у 2027 році", - зазначив аналітик.

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Він надав зображення ймовірної пускової установки для ракет "Дань-Т": вона змонтована на колісному автомобільному шасі та має транспортно-пускові контейнери для двох ракет. kriegsforscher додав:

"Дальність польоту ракети - 500 км із бойовою частиною вагою 135 кг".

Аналітик наголосив, що на ймовірному збільшенні у 2027 році кількості загроз через масованість атак дешевих ракет, які важко перехопити. Також слід очікувати, що значну кількість цієї зброї можна буде запускати з наземних платформ, кораблів, літаків та авіації.

Також про цей високоточний боєприпас зазначав заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький.

"Дань-Т" розрахована на ураження бронетехніки, укріплених польових позицій та легкої інфраструктури. Технічні характеристики схожі на S8000 "Бандероль" - боєприпас, що запускається з гелікоптера Ми-28 та важкого БпЛА "Орион".

Важлиов, що Командування Повітряно-космічних сил РФ розглядає можливість переходу на виключну закупівлю "Дань-Т" з поступовим виведенням з експлуатації "Бандероль". Однією з важливих причин є зниження вартості приблизно на 35 % порівняно з "Бандероль".

"Дань-Т" - думка експерта

Раніше військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що Росія задоволена результатами застосування по Україні ракет-замінників "Бандеролей" і планує нарощувати їхнє виробництво. Водночас через дефіцит боєприпасів окупанти можуть дедалі активніше використовувати ще один тип озброєння - перероблені дрони-мішені "Дань-М".

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