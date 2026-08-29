Детонація на Київщині: у Генпрокурора розкрили важливі деталі

На цей час з місця події евакуйовано 165 людей, постраждали 6 осіб.

Генеральна прокуратура розслідує обставини детонації на території підприємства та дії відповідальних посадовців внаслідок ворожої атаки на Київщині. Про повідомив Офіс Генерального прокурора.

За попередніми даними, 28 серпня близько 20:10 внаслідок атаки РФ на території одного з підприємств у селі Мила сталося падіння або влучання безпілотного літального апарата, тип якого встановлюється.

На території підприємства виникла масштабна пожежа та розпочалася детонація: відомо про пʼятьох потерпілих.

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Внаслідок події у Бучанському районі знищено приватний житловий будинок, ще сім будинків пошкоджено. Також пошкоджено пожежний автомобіль та пансіонат для людей похилого віку.

"Слідство встановлюватиме не лише всі обставини російської атаки, а й причини та умови, які могли суттєво посилити її наслідки. Зокрема, буде перевірено законність розміщення та зберігання на території підприємства вибухонебезпечних предметів і матеріалів, наявність необхідних дозволів та погоджень, а також дії посадових осіб, які ухвалювали відповідні рішення", - додали там.

Як повідомили в ОВА, через атаку сталася масштабна пожежа, а вогонь також поширився на приватні житлові будинки. Пожежі у 5 будинках та закладі харчування вже ліквідовано.

На цей час з місця події евакуйовано 165 людей, постраждали 6 осіб.

Вибухи в Бучанському районі

За повідомленням Київської ОВА, у Бучанському районі через атаку дрона загорілися склади, пожежа супроводжувалася вибухами. Рух транспорту було перекрито на ділянці траси М-06 "Київ - Чоп" з 15-го по 32-й км.

Пізніше премʼєр заявив, що всі винні мають понести суворе покарання, та очікує від правоохоронців "миттєвої та суворої реакції".

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