Детонація на Київщині: у Генпрокурора розкрили важливі деталі

Генеральна прокуратура розслідує обставини детонації на території підприємства та дії відповідальних посадовців внаслідок ворожої атаки на Київщині. Про повідомив Офіс Генерального прокурора.

За попередніми даними, 28 серпня близько 20:10 внаслідок атаки РФ на території одного з підприємств у селі Мила сталося падіння або влучання безпілотного літального апарата, тип якого встановлюється.

На території підприємства виникла масштабна пожежа та розпочалася детонація: відомо про пʼятьох потерпілих.

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Внаслідок події у Бучанському районі знищено приватний житловий будинок, ще сім будинків пошкоджено. Також пошкоджено пожежний автомобіль та пансіонат для людей похилого віку.

"Слідство встановлюватиме не лише всі обставини російської атаки, а й причини та умови, які могли суттєво посилити її наслідки. Зокрема, буде перевірено законність розміщення та зберігання на території підприємства вибухонебезпечних предметів і матеріалів, наявність необхідних дозволів та погоджень, а також дії посадових осіб, які ухвалювали відповідні рішення", - додали там.

Як повідомили в ОВА, через атаку сталася масштабна пожежа, а вогонь також поширився на приватні житлові будинки. Пожежі у 5 будинках та закладі харчування вже ліквідовано.

На цей час з місця події евакуйовано 165 людей, постраждали 6 осіб. 

Вибухи в Бучанському районі

За повідомленням Київської ОВА, у Бучанському районі через атаку дрона загорілися склади, пожежа супроводжувалася вибухами. Рух транспорту було перекрито на ділянці траси М-06 "Київ - Чоп" з 15-го по 32-й км.

Пізніше премʼєр заявив, що всі винні мають понести суворе покарання, та очікує від правоохоронців "миттєвої та суворої реакції".

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