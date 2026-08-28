У Бучанському районі горять складські приміщення: пожежа супроводжується вибухами

Тимчасово перекрито рух усіх транспортних засобів на ділянці траси М-06 "Київ - Чоп" з 15-го по 32-й км.

Внаслідок російської атаки у Бучанському районі Київської області горять складські приміщення: пожежа супроводжується вибухами. Про це повідомив голова КОВА Тимур Ткаченко.

За його словами, тимчасово перекрито рух усіх транспортних засобів на ділянці траси М-06 "Київ - Чоп" з 15-го по 32-й км. На фото можна помітити, що пожежа перекинулась на ліс.

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Оновлено 23:24. Прем’єр-міністр СергійКорецький повідомив, що голова МВС та керівник ДСНС доповіли про удар РФ у Бучанському районі Київської області.

"Жахлива трагедія у Вишневому не стала уроком", - заявив Корецький.

За його словами, "на пʼятому році повномасштабного вторгнення робити одні й ті самі помилки - це злочинна недбалість". І додав, що усі винні мають понести суворе покарання.

Прем’єр-міністр також повідомив, що для ліквідації наслідків атаки залучені всі необхідні сили та засоби. За потреби людей евакуюватимуть. Від правоохоронців він очікує "миттєвої та суворої реакції".

Ділянка автодороги розташована у Київській області на відрізку одразу за виїздом із Києва у західному напрямку, так звана Житомирська траса.

"На місці працюють екстрені служби. Рятувальники ліквідовують наслідки атаки та роблять усе можливе, щоб локалізувати пожежу. Інформація щодо постраждалих, масштабів руйнувань та інших наслідків уточнюється", - зазначив він.

Також під Києвом внаслідок удару РФ знищено склад UNICEF із гуманітарною допомогою, повідомили в організації. Склад у Чубинському, де зберігалися запаси для дітей і сімей, що постраждали від війни, був зруйнований під час атаки 27 серпня.

Вибухи у Вишневому

Вночі 6 липня російські окупанти здійснили масовану атаку ракетами й дронами по Україні, основною ціллю ворога став Київ, його околиці та Київщина.

Внаслідок атаки на один з об’єктів у Вишівській громаді Бучанського району сталася детонація вибухонебезпечних предметів. З міста Вишневе і села Крюківщина було евакуйовано понад 600 людей через загрозу повторної детонації. Зруйновано багато житлових будинків, загинули люди.

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