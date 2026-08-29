Росія щомісяця втрачає на 6 000 військовослужбовців більше, ніж може набрати, - The Guardian

Реакцією Путіна на це стала ескалація конфлікту та нанесення ударів по цивільній інфраструктурі та мирному населенню України.

Росія щомісяця втрачає у війні в Україні приблизно на 6 000 військовослужбовців більше, ніж може набрати, як пише The Guardian, це стверджують західні чиновники.

Зазначається, що хоча Москва продовжує активно набирати новобранців - приблизно по 1 000 осіб на день - за останні два місяці навіть цього виявилося недостатньо для заміни загиблих і поранених.

"За нашими оцінками, розрив між кількістю людей, яких Росія втрачає через бойові втрати, та кількістю тих, кого їй вдається набрати, наразі становить близько 6 000 осіб на місяць", - заявив один із західних чиновників.

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Він стверджує, що реакцією президента РФ Володимира Путіна на це стала ескалація конфлікту та нанесення ударів по цивільній інфраструктурі й мирному населенню України.

"З початку липня було випущено понад 360 ракет, при цьому Москва скористалася недостатнім захистом Києва від балістичних ракет. Очевидно, що цієї зими Москва має намір спробувати зламати бойовий дух українців, зруйнувавши їхню енергетичну інфраструктуру", - сказав він.

За його словами, така тактика частково пояснюється тим, що можливості Путіна щодо компенсації величезних втрат на полі бою за рахунок подальшої мобілізації обмежені.

Західні чиновники вважають, що подальша мобілізація буде пов’язана з великим ризиком як у політичному, так і в економічному плані, зазначаючи, що під час останньої такої мобілізації восени 2022 року країну покинули близько мільйона - часто висококваліфікованих - росіян, і лише менше половини з них повернулися.

Зазначається, що також незрозуміло, чи зможе російська армія прийняти кілька сотень тисяч новобранців, які з’являться в результаті мобілізації, з огляду на брак обладнання та офіцерів.

Західні офіційні особи заявили, що, хоча загроза з боку Росії залишається цілком реальною, ситуація не змінилася, і, за їхньою оцінкою, "Путін абсолютно не зацікавлений у прямій конфронтації з НАТО". Один із них заявив:

"Ми спостерігаємо продовження ворожої риторики та різних звинувачень на адресу Великої Британії. Це повністю відповідає давній російській військовій доктрині, суть якої полягає у використанні риторики як для розпалювання страхів у супротивників, так і для впливу на процес ухвалення рішень. Тож це не нове явище".

Можливість мобілізації в РФ

дані Головного управління розвідки та Служби зовнішньої розвідки свідчать, що Росія планує провести додаткову хвилю мобілізації у 2026–2027 роках і розраховує набрати 300 тисяч осіб цього року та 300 тисяч осіб наступного.

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