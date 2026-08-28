Новий Gripen F здійснив свій перший політ: до чого готують винищувач

Двомісний винищувач був розроблений компанією Saab у партнерстві з бразильською промисловістю.

Saab успішно здійснила перший політ винищувача Gripen F − двомісної версії Gripen E. Про це компанія повідомила на своєму сайті.

Gripen F злетів із аеродрому Saab у шведському Лінчепінгу та перебував у повітрі протягом 40 хвилин. Під час польоту було успішно перевірено функціонування основних систем літака та деякі його характеристики.

На наступних етапах поступово перевірятимуться всі граничні можливості Gripen F, зокрема максимальні швидкість і висоту польоту, допустимі перевантаження та кути атаки. Паралельно оцінюватимуться тактичні можливості та функції задньої кабіни.

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Після завершення запланованих процедур Gripen F підготують до передачі ВПС Бразилії.

Gripen F – головні особливості

Сімейство JAS 39 Gripen E/F є глибокою модернізацією багатоцільового винищувача четвертого покоління Gripen C/D.

У версії E/F була збільшена площа крила, а корпус подовжено. Замість старого двигуна встановили потужніший General Electric F414. Також було встановлено новий радар з активною фазованою антенною решіткою.

Gripen F є результатом стратегічного партнерства між Бразилією та Швецією, а також масштабної передачі технологій у межах бразильської програми. Двомісна версія розроблена спеціально для підготовки пілотів та підвищення ефективності під час спільного виконання бойових завдань.

Двомісний літак не втрачає своїх бойових можливостей і зберігає всі десять точок підвіски озброєння. Додатково він може навчитися керувати безпілотними винищувачами.

JAS 39 Gripen – інші новини

Нагадаємо, нещодавно JAS 39C Gripen угорських ВПС зазнав аварії неподалік Сольнока. Пілот встиг катапультуватися, тож унаслідок інциденту ніхто не загинув.

Причини падіння літака з’ясовують у межах розслідування. У компанії Saab заявили про готовність надати угорській стороні необхідну допомогу для встановлення обставин аварії.

Аварія Gripen позначилася на вартості акцій компанії Saab. Після появи інформації про катастрофу котирування виробника пішли вниз. Аварія літака сталася на тлі затяжного падіння акцій Saab, новина додатково посилила негативну динаміку.

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