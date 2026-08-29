Росіяни вдарили по вантажівках із зерном в Одеській області, є загиблий та поранені (фото, відео)

За попередніми даними, загинула людина, ще троє отримали поранення.

Сьогодні на півдні Одеської області через масований удар російських окупантів загорілися вантажні автомобілі, внаслідок чого, за попередніми даними, загинула людина, ще троє отримали поранення.

За словами начальника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, внаслідок атаки вогнем повністю знищено 5 вантажних автомобілів із зерном, ще 3 вантажівки пошкоджено.

Пожежі, що виникли, наразі повністю ліквідовані рятувальниками.

Як повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС в Одеській області, внаслідок ворожого удару сталось загоряння 8 вантажних автівок та сухої трави поруч.

"На жаль, внаслідок атаки загинула людина, ще 3 людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Про російську атаку також повідомила Ізмаїльська районна державна адміністрація. Йдеться, що у ніч на 29 серпня РФ завдала удару по Ізмаїльському району - пошкоджено об’єкти транспортної інфраструктури.

"Є постраждалі. На жаль, є загиблий. Постраждалим надана необхідна допомога. На місці працюють представники силових структур та медичні працівники", - додали в РДА.

Удари по Одеській області

Як писав УНІАН, протягом ночі проти 27 серпня Одеса та Одеська область понад 7 годин перебували під масованою комбінованою атакою Росії. Упродовж всієї ночі росіяни цілеспрямовано били ракетами та дронами по цивільній інфраструктурі регіону. Пошкоджено 16-поверховий житловий будинок, два навчальні заклади, приватну оселю, руйнувань також зазнали обʼєкти інфраструктури, порту, територія елеватора, гаражі та автомобілі мешканців.

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